Минздрав Украины утвердил Национальный план вакцинации, согласно которому с мая темп вакцинирования поднимится до 5,65 млн прививок ежемесячно.
Данная информация содержатся в Национальном плане вакцинопрофилактики COVID-19 на этот год, который правительство утвердило распоряжением №340 и обнародовало в среду, 21 апреля.
Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин – 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).
Поставки вакцины Novavax запланированы с августа – по 2 млн доз в месяц.
Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин – 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).
Поставки вакцины Novavax запланированы с августа – по 2 млн доз в месяц.
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