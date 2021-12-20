Минздрав Украины сообщил о 587 случаях побочных реакций на ковид-вакцину

10:43 25 Март Киев, Украина

Из привитых за весь период вакцинации 155 586 человек у 587 зафиксированы легкие побочные реакции, 3 людям понадобилось наблюдение специалиста и оказание медицинской помощи.



Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замминистра здравоохранения Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко

"На сегодняшний день было зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцин. Речь идет о головной боли, временном повышение температуры, усталость. Это предусмотренные реакции и побочные эффекты применения вакцин, которые только доказывают то, что вакцина работает, организм готовит иммунный ответ", - отметил замглавы Минздрава

По словам Иващенко, также в Украине было зафиксировано 3 случая, когда пациентам, которые получили вакцину, было необходимо временное наблюдение врачами или предоставления соответствующей медицинской помощи.