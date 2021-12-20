Минздрав Украины сообщил о 587 случаях побочных реакций на ковид-вакцину

Из привитых за весь период вакцинации 155 586 человек у 587 зафиксированы легкие побочные реакции, 3 людям понадобилось наблюдение специалиста и оказание медицинской помощи.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.
По словам Иващенко, также в Украине было зафиксировано 3 случая, когда пациентам, которые получили вакцину, было необходимо временное наблюдение врачами или предоставления соответствующей медицинской помощи.
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