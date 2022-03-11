Минздрав Украины о правилах голосования для тех, кто на самоизоляции

Как быть тем украинцам, которые хотят принять участие в голосовании на местных выборах, но вынуждены находиться в это время на самоизоляции? Прежде всего – не нарушать режим самоизоляции. Для них предусмотрены особые условия голосования.
Украинцам, желающим проголосовать на выборах 25 октября, но находящимся на самоизоляции, необходимо до 20.00 23 октября подать в избирательную комиссию соответствующее заявление со справкой от медицинского учреждения о состоянии здоровья. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что Министерство здравоохранения предоставило соответствующие рекомендации по проведению выборов ЦИК, Киевской городской госадминистрации и областным госадминистрациям, которые касаются технических моментов. А также объяснил, как будут голосовать избиратели, находящиеся на самоизоляции, которым рекомендуется осуществлять голосование по месту пребывания.
В то же время он подчеркнул, что так акцентирует внимание на этом вопросе, потому что в стране большое количество людей находится на самоизоляции.
Ранее Центризбирком утвердил порядок голосования на местных выборах больными COVID-19 людьми.
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