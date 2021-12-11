Минздрав Украины 1 августа обновил "красный список" стран

15:29 01 Август Киев, Украина

С августа в Украине вступила в силу обновленная классификация стран "зеленой" и "красной" зон. От того, к какой зоне относится страна, будут зависеть правила въезда и выезда в нее, требования самоизоляции или сдачи теста. Особое внимание пресс-служба Минздрава обращает на изменившиеся требования к людям, которые возвращаются из других стран в Украину.

В "красный список" Украина включила государства, где за последние 14 дней количество новых случаев на 100 тысяч населения превышает аналогичный показатель в Украине, или же, если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%. Ранее Украина принимала во внимание лишь количество активных больных с коронавирусом на 100 тысяч населения.

В страны "зеленой" зоны, помимо самой Украины, вошли такие государства, как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.

В "красную зону" вошли Китай, Венгрия, Грузия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция, Россия.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили почти 1200 новых случаев COVID-19.