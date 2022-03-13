Минздрав: только высокие штрафы остановят нарушителей карантина

Высокая заболеваемость коронаврусной инфекцией в Украине объясняется, прежде всего, безответственным поведением граждан. Игнорируются общепринятые правила гигиены и поведения, игнорируются законы и постановления о карантинных мерах, не имеет своего воздействия даже угроза наказания штрафом. Видимо, для украинцев 170 гривен – это мелочный пустяк.
Пытаясь остановить распространение инфекции в стране, Министерство здравоохранения выступает за увеличение размера штрафа за нарушение требований карантина. Соответствующий законопроект находится в парламенте, но депутаты его до сих пор не рассмотрели. Об этом Радио Свобода заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Как отметил Ляшко, в Украине размер штрафа за нарушение карантина не такой, как в европейском регионе. Он добавил, что министерство предлагает увеличить размер штрафа с 170 гривен до 17 тысяч гривен.
Как сообщалось, за нарушение комендантского часа во Франции будет веден штраф в размере 135 евро. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в 1,5 тыс. евро.
Напомним, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации. За его нарушение предусматривается штраф в размере до 10 тыс. крон (около $435).
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