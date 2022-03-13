Минздрав: только высокие штрафы остановят нарушителей карантина

Высокая заболеваемость коронаврусной инфекцией в Украине объясняется, прежде всего, безответственным поведением граждан. Игнорируются общепринятые правила гигиены и поведения, игнорируются законы и постановления о карантинных мерах, не имеет своего воздействия даже угроза наказания штрафом. Видимо, для украинцев 170 гривен – это мелочный пустяк.

Пытаясь остановить распространение инфекции в стране, Министерство здравоохранения выступает за увеличение размера штрафа за нарушение требований карантина. Соответствующий законопроект находится в парламенте, но депутаты его до сих пор не рассмотрели. Об этом Радио Свобода заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, нужно, чтобы нарушение противоэпидемических норм каралось сразу, ведь это влияет на заболеваемость коронавирусом в стране. "Мы, может, не можем замечать, но полиция, Госпотребслужба, органы местного самоуправления проводят определенную работу. Достаточно ли ее, или недостаточно - это уже опять же оценка", - отметил он.

Как отметил Ляшко, в Украине размер штрафа за нарушение карантина не такой, как в европейском регионе. Он добавил, что министерство предлагает увеличить размер штрафа с 170 гривен до 17 тысяч гривен.

"У нас 170 гривен. Хотим поднять. Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если это будет повторное нарушения, то будет 1700 евро. Законопроект в Раде. Она не успела или не захотела проголосовать до своего отпуска", - пояснил санитарный врач.

Как сообщалось, за нарушение комендантского часа во Франции будет веден штраф в размере 135 евро. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в 1,5 тыс. евро.

Напомним, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации. За его нарушение предусматривается штраф в размере до 10 тыс. крон (около $435).