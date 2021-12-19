Минздрав разработал стандарт реабилитации пациентов с осложнениями после COVID-19

В Украине намерены оказывать реабилитационные услуги переболевшим COVID-19 на уровне департаментов здравоохранения. Стандарт проведения реабилитации уже разработан.

"Уже есть наши наработанные рекомендации с учетом мирового опыта, рекомендаций ВОЗ. В частности, в сотрудничестве с Государственным экспертным центром разработан стандарт медицинской помощи "Реабилитация пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 и реконвалесцентов", - сказала Микичак.