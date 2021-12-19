Минздрав разработал стандарт реабилитации пациентов с осложнениями после COVID-19

В Украине намерены оказывать реабилитационные услуги переболевшим COVID-19 на уровне департаментов здравоохранения. Стандарт проведения реабилитации уже разработан.
Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.
Она отметила, что коронавирус поражает различные органы и системы органов, которые после выздоровления от инфекции требуют возвращения функциональности. Речь идет как о дыхательной системе, так и о сердечно-сосудистой, нервной системе и т.п. Стандарт по реабилитации пока направлен для обсуждения в региональные департаменты здравоохранения и будет согласован в ближайшее время.
Кроме того, Минздрав предложил Национальной службе здоровья выделить пакет услуг в рамках программы медицинских гарантий, предусматривающий предоставление реабилитации после перенесенного COVID-19. Областные департаменты здравоохранения получили от министерства задачу определить и утвердить сеть заведений, в том числе санаторно-курортного типа, в которых будет предоставляться услуга по реабилитации. Также по направлениям пациентов будут принимать заведения, которые относятся к сфере управления Минздрава.
Как сообщалось, симптомы со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой или нервной систем у пациентов с COVID-19 наблюдаются как минимум на протяжении 12 недель после начала заболевания.
Кроме того, Минздрав предложил Национальной службе здоровья выделить пакет услуг в рамках программы медицинских гарантий, предусматривающий предоставление реабилитации после перенесенного COVID-19. Областные департаменты здравоохранения получили от министерства задачу определить и утвердить сеть заведений, в том числе санаторно-курортного типа, в которых будет предоставляться услуга по реабилитации. Также по направлениям пациентов будут принимать заведения, которые относятся к сфере управления Минздрава.
Как сообщалось, симптомы со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой или нервной систем у пациентов с COVID-19 наблюдаются как минимум на протяжении 12 недель после начала заболевания.
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