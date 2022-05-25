Минздрав предупреждает: в нескольких странах выявлен новый штамм COVID

10:32 22 декабря Киев, Украина

Коварный вирус COVID-19 хитро сопротивляется усилиям человечества, направленным против него. Он усиленно мутирует. Совершенно новые штаммы коронавируса уже выявлены в ряде европейских государств. Сегодня, 22 декабря, главный санитарный врач Виктор Ляшко выступил с рекомендациями по этому поводу. Прежде всего, он отметил, что Минздрав рекомендует украинцам не посещать страны, в которых обнаружили новый штамм коронавируса, в первую очередь Великобританию.

"Мы рекомендуем всем по возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции этой мутации коронавируса", - сказал он.

Напомним, в конце прошлой недели британские власти признали, что в Лондоне и на юго-востоке Англии начал быстро распространяться новый, более заразный, штамм коронавируса SARS-CoV-2. После этого многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.

Накануне врач-инфекционист Виктор Петров заявляет, что новый штамм коронавируса, зафиксированный в Британии, уже есть на Закарпатье. В Минздраве это отрицают.