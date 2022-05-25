Минздрав предупреждает: в нескольких странах выявлен новый штамм COVID

Коварный вирус COVID-19 хитро сопротивляется усилиям человечества, направленным против него. Он усиленно мутирует. Совершенно новые штаммы коронавируса уже выявлены в ряде европейских государств. Сегодня, 22 декабря, главный санитарный врач Виктор Ляшко выступил с рекомендациями по этому поводу. Прежде всего, он отметил, что Минздрав рекомендует украинцам не посещать страны, в которых обнаружили новый штамм коронавируса, в первую очередь Великобританию.
Напомним, в конце прошлой недели британские власти признали, что в Лондоне и на юго-востоке Англии начал быстро распространяться новый, более заразный, штамм коронавируса SARS-CoV-2. После этого многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.
Накануне врач-инфекционист Виктор Петров заявляет, что новый штамм коронавируса, зафиксированный в Британии, уже есть на Закарпатье. В Минздраве это отрицают.
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