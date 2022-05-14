Минздрав предупреждает: грипп на фоне COVID-19 опасен в разы

08:49 13 декабря Киев, Украина

До пандемии коронавируса мы каждый год с опаской ожидали очередную волну сезонного гриппа. Порой этот мутирующий вирус уносил не один десяток жизней. Но теперь нам стоит опасаться вдвое сильнее. Как предупреждает министр здравоохранения Максим Степанов, уже в феврале, кроме пандемии COVID-19, в Украине ожидается рост заболеваемости сезонным гриппом.

Он напомнил, что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус - пневмонию.

"Если посмотреть немного вперед, у нас в феврале ожидается традиционный рост заболеваемости гриппом, и мы должны подойти к этому периоду с минимальными цифрами. Потому что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус - пневмонию. Это те же больницы, в которых на сегодняшний день лечат COVID-19 те же специалисты. Поэтому нам необходимо, чтобы наша медицинская система выдержала и чтобы мы уже к весне не шли ни на какие жесткие карантины, чтобы мы придерживались установленных правил", - сказал министр.

При этом он отметил, что на данный момент Украина находится на 29 месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. При чем, этот показатель снизился с весны.

"Есть такой показатель смертности на миллион населения. И по нему в Европе Украина на 29 месте. Впереди нас с в два-три раза большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия. То есть страны, которые имеют более развитую медицинскую систему", - сказал Степанов.

По его словам, весной показатель смертности от COVID был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%.

Сегодня во время брифинга Степанов также сообщил, что украинцы стали меньше делать COVID-тестов.

Ранее сообщалось, что украинцы больше болеют гриппом, чем в прошлом году.