Минздрав предупреждает: грипп на фоне COVID-19 опасен в разы

До пандемии коронавируса мы каждый год с опаской ожидали очередную волну сезонного гриппа. Порой этот мутирующий вирус уносил не один десяток жизней. Но теперь нам стоит опасаться вдвое сильнее. Как предупреждает министр здравоохранения Максим Степанов, уже в феврале, кроме пандемии COVID-19, в Украине ожидается рост заболеваемости сезонным гриппом.
Он напомнил, что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус - пневмонию.
При этом он отметил, что на данный момент Украина находится на 29 месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. При чем, этот показатель снизился с весны.
По его словам, весной показатель смертности от COVID был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%.
Сегодня во время брифинга Степанов также сообщил, что украинцы стали меньше делать COVID-тестов.
Ранее сообщалось, что украинцы больше болеют гриппом, чем в прошлом году.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии