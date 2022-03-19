Минздрав объявил о старте четвертого этапа вакцинации

14:06 23 июня Киев, Украина

Медики объявили о старте четвертого этапа ковид-вакцинации в стране. Согласно данному этапу приоритетная группа пополнилась работниками пенитенциарной системы и заключенными.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Отмечается, что прививки получают люди старше 60 лет, а также люди в возрасте 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания. Кроме того, вакцинируют заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов.



Также одновременно продолжается прививка приоритетных групп из предыдущих этапов: медики и другие работники учреждений здравоохранения, жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, маломобильные граждане, социальные работники и священнослужители, педагоги, военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности, работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.



На подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, а также всех желающих, кто записался в лист ожидания в центры вакцинации в 17 регионах Украины.