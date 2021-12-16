Минздрав объявил о начале вакцинации препаратом CoronaVac

07:39 13 Апрель Киев, Украина

В Украине стартует вакцинация китайским препаратом CoronaVac , вчера первая партия вакцины была направлена в регионы.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов

"CoronaVac отправлен в регионы. Мы завершили все лабораторные исследования и начинаем доставки вакцины в области. Вакцину CoronaVac будет предоставлено полицейским, маломобильным группам населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании", - сообщил он.

Технология изготовления вакцины проста и понятна, CoronaVac - инактивированная, то есть на основе "убитого" вируса, добавляет министр.

"Мы живем рядом с инактивированными вакцинами десятки лет. Самая известная всем мамам в Украине - АКДС против дифтерии, коклюша и столбняка - инактивированная. Эту вакцину успешно используют во многих странах мира", - сказал Степанов.

Он также добавил, что недавно президент Турции Тайип Эрдоган подал личный пример и вакцинировался вакциной CoronaVac.