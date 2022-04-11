Минздрав обратился к депутатам ВРУ с просьбой принять закон о легализации каннабиса

В Минздраве призвали депутатов прежде всего подумать о пациентах, нуждающихся в более дешевом и эффективном лечении каннабисом, а потом уже о политических и юридических аспектах принятия данного законопроекта.
Об этом пресс-служба Минздрава сообщает в Facebook.
На основании клинических исследований уже аккумулировано достаточно статистической информации, подтверждающей, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.
"Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах!" - подчеркнули в Минздраве.
Ранее сообщалось, что легализацию медицинского каннабиса рассмотрят на инициированном Зеленским внеочередном заседании Рады 13 июля.
"Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах!" - подчеркнули в Минздраве.
Ранее сообщалось, что легализацию медицинского каннабиса рассмотрят на инициированном Зеленским внеочередном заседании Рады 13 июля.
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