Минздрав обратился к депутатам ВРУ с просьбой принять закон о легализации каннабиса

10:44 13 июля Киев, Украина

В Минздраве призвали депутатов прежде всего подумать о пациентах, нуждающихся в более дешевом и эффективном лечении каннабисом, а потом уже о политических и юридических аспектах принятия данного законопроекта.

Об этом пресс-служба Минздрава сообщает в Facebook.
"Легализация каннабиса в медицинских целях - это прежде всего медицинский вопрос, а не политический! На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", - отметил заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.
На основании клинических исследований уже аккумулировано достаточно статистической информации, подтверждающей, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.

"Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах!" - подчеркнули в Минздраве.

Ранее сообщалось, что легализацию медицинского каннабиса рассмотрят на инициированном Зеленским внеочередном заседании Рады 13 июля.