Минздрав обратился к депутатам ВРУ с просьбой принять закон о легализации каннабиса

10:44 13 июля Киев, Украина

Минздраве призвали депутатов прежде всего подумать о пациентах, нуждающихся в более дешевом и эффективном лечении каннабисом, а потом уже о политических и юридических аспектах принятия данного законопроекта.



Об этом пресс-служба Минздрава сообщает в Facebook.

"Легализация каннабиса в медицинских целях - это прежде всего медицинский вопрос, а не политический! На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", - отметил заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

На основании клинических исследований уже аккумулировано достаточно статистической информации, подтверждающей, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.



"Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах!" - подчеркнули в Минздраве.



Ранее сообщалось, что легализацию медицинского каннабиса рассмотрят на инициированном Зеленским внеочередном заседании Рады 13 июля.