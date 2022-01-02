Минздрав обновил эпидзонирование: "красные" Киев и 9 областей  

18:03 26 Апрель Киев, Украина

9 областей Украины и Киев находятся в "красной" зоне, показатели COVID -госпитализации превышены в 14 регионах.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.



Так, в красной зоне Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.



В желтой зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Черновицкая и Херсонская области, остальные области отнесены к оранжевой зоне.





Показатель госпитализаций выше определенного в 60 на 100 тыс. населения зафиксирован в 14 регионах: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.