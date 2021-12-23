Минздрав обновил эпидзонирование: в "красной" зоне снова половина Украины

Согласно данным Минздрава, с 15 апреля Полтавскую область включили в "красную" зону, теперь в ней находятся 12 областей и город Киев.
Об этом говорится на сайте ведомства.
В «красном» списке: город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В «красном» регионе действуют такие же ограничения, как во время январского усиленного карантина: запрещена работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, школ (кроме детских садов и начальных классов). Также закрытыми будут продовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны. Работать будут банки, АЗС, ветеринарные клиники и магазины, аптеки, продовольственные магазины.
Об этом говорится на сайте ведомства.
В «красном» списке: город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В «красном» регионе действуют такие же ограничения, как во время январского усиленного карантина: запрещена работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, школ (кроме детских садов и начальных классов). Также закрытыми будут продовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны. Работать будут банки, АЗС, ветеринарные клиники и магазины, аптеки, продовольственные магазины.
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