Минздрав назвал страны "красной" зоны

14:00 20 ноября Киев, Украина

Сегодня на сайте Министерства здравоохранения появился обновленный список стран, открытых для посещения туристов - это страны "зеленой зоны" и закрытых стран для путешествий, которые попали в "красную зону".



В списке приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.



Так, в Украине по состоянию на 20 ноября этот показатель составляет 392,6 активных случаев на 100 тыс. населения.



К "красным" по состоянию на 20 ноября отнесены 44 страны, в частности, Швеция, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Румыния, Великобритания, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия.