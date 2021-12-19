Минздрав: мэры не вправе ослаблять карантин

Органы местной власти не имеют права принимать решения об ослаблении карантинных мер, они могут лишь усиливать противоэпидемические ограничения.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник, 3 августа.
Решения об ослаблении карантина принимает только центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Согласно постановлению от 1 августа, в Украине четко установлен алгоритм принадлежности той или иной административной единицы (города или района) к различным уровням эпидемиологической опасности.
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