Минздрав и ЦИК озадачены разработкой правил проведения местных выборов в условиях пандемии коронавируса

"Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как разработать такие методы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен: как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом обеспечить осуществление своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или на лечении дома ".

В преддверии старта избирательной компании Максим Степанов заявил, Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия работают над разработкой алгоритмов проведением местных выборов в условиях пандемии коронавируса.Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.