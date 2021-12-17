Минюст США обвинил Коломойского в отмывании денег: подробности

Минюст США выступил с обвинениями в адрес Игоря Валерьевича Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в похищении денег с «Приватбанка» и их отмывании в США и других странах.

Обвинения выдвинуты 6 августа, далее дело должен рассматривать суд присяжных.

Представитель Министерства юстиции США утверждает, что Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов украли у «ПриватБанка» столько, что Нацбанк должен был выдать банку 5,5 млрд долларов для его спасения и «предотвращения экономического кризиса по всей стране» (очевидно, имеется в виду правительство, которое докапитализировало финучреждение, — UCap).

Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами «ПриватБанка» до того, как он был национализирован из-за мошенничества, рассказывают в Министерстве юстиции США. По их мнению, бывшие владельцы в основном использовали его как личный счет для построения бизнес-империи в США.

400;">Министерство юстиции США приняло в гражданском иске решение о конфискации коммерческой собственности у Коломойского и Боголюбова в Кентукки и Техасе. Жалобы касались захвата офисного парка площадью около 19,5 акра в Далласе и здания PNC Plaza в Луисвилле.

Отмечается, что они всегда получали кредиты в «ПриватБанке», поскольку были его владельцами. Затем они перемещали деньги через обширную сеть компаний, чтобы «тщательно замаскировать их природу, источники, скрыть собственника и избежать контроля», — заявляет Министерство юстиции.

В списке «успешных закупок» недвижимости в США перечисляются более 5 млн квадратных футов коммерческой недвижимости в Огайо, металлургические заводы в штате Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по изготовлению мобильных телефонов в штате Иллинойс, а также коммерческая недвижимость в Техасе.

В судебных документах Министерство юстиции США утверждает, что двое деловых партнеров Коломойского и Боголюбова — Мордехай Корф и Уриэль Лабери помогли приобрести и управлять имуществом олигархов в США, которые часто соотносятся с компанией «Optima». Компания имеет доли собственности в нескольких домах в центре Кливленда, которые, как утверждает Министерство юстиции, были приобретены за похищенные с «ПриватБанка» средства.

Что этому предшествовало?

В Кливленде (США), агенты Федерального бюро расследований пришли с обыском в офис компании Optima Management Group. Обыски проводятся в рамках расследования отмывания денег Игорем Коломойским.

«ПриватБанк» подал второе дополненное исковое заявление в Канцлерский суд Делавэр (Delaware Chancery Court). Этот суд рассматривает иск банка к бывшим владельцам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и связанных с ними компаний.

В США начали расследование по факту возможного отмывания денег Коломойским на сделках с недвижимостью в США.