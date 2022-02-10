Минобразования: выпускные остаются под ограничениями "желтой" зоны, но не запрещены

09:54 19 Май Киев, Украина

Всем школам, которые перебывают на момент празднования в "желтой" карантинной зоне, разрешено проведение последних звонков и выпускных, если на каждого человека будет 4 кв. м площади. Или наполненность залов – не более 50%.

Об этом рассказал начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

"Решения должны приниматься с учетом эпидситуации в регионе и ограничений, которые накладывают государственная или региональная комиссия по ТЭБ и ЧС. Сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается но есть определенные ограничения, которые свойственны той или иной зоне. С учетом этих ограничений выпускные могут проводиться", – пояснил он.

В столичной горгосадминистрации рассказали, что дополнительных запретов в Киеве не вводилось. При этом КГГА рекомендует выдать документы выпускникам до определенных сроков, рассказала заместитель директора департамента образования и науки Елена Батечко.



"Поскольку государством гарантировано учебным заведениям автономию, в том числе в организационных вопросах, учебные заведения самостоятельно определяют дату и формат проведения праздника последнего звонка с учетом эпидемической ситуации в Киеве с обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий", – сообщила она.



Вместе с тем, выпускные остаются под ограничениями "желтой" зоны, но не запрещены. А "желтые" почти все области в Украине. Только Донецкая – оранжевая.



Это значит, что в большинстве областей в школах можно проводить мероприятия, если на каждого человека будет 4 кв. м площади. Или наполненность залов – не более 50%. Разумеется, в помещениях все должны быть в масках.



Что касается кафе и ресторанов, то в залах могут находиться до 20 человек и только до 24:00.