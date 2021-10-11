Минобороны: из РФ продолжаются поставки оружия на Донбасс

15:12 04 Август Киев, Украина

По данным украинской разведки, Кремль продолжает поставлять военную технику и боеприпасы боевикам на Донбасс



Об этом на брифинге рассказал представитель пресс-центра Об этом на брифинге рассказал представитель пресс-центра Минобороны Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы», - сообщил он.

Отмечается, что в частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1000 тонн горючего.