Министр обороны о причине крушения самолета

Побывав сегодня на месте падения военного самолета под Харьковом, министр обороны Андрей Таран высказал предположение о том, что самолет Ан-26, скорее всего, упал после того, как зацепился крылом за землю. Таким образом, авиакатастрофа произошла по причине технической неисправности машины.

"Все шло по плану. Самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом самолета находились постоянно летчик-инструктор, курсанты садились в правое кресло для получения навыков осуществления управления самолетом. Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Черный ящик сейчас находится еще в самолете, после анализа информацию, которая там записана, можно будет делать какие-то выводы ", - сказал Таран.

Он также опроверг предыдущую информацию о том, что пилот сообщил об отказе двигателя.

"Двигатель не отказал, отказал какой-то датчик. По той информации, что мы имеем, двигатель имел еще 5 000 летных часов до очередного ремонта, то есть сказать, что случилось с двигателем, мы не можем. Какая техническая неполадка", - пояснил министр обороны.

Таран подтвердил, что самолету было уже 43 года, но в министерстве отметили, что машина могла еще летать без обновления ресурса в течение трех лет.

Также Таран добавил, что за штурвалом находился опытный пилот-инструктор.

Сегодня в Харьковскую область прибудет президент Владимир Зеленский. По его поручению для расследования причин катастрофы создали государственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Олег Уруский.

Ранее в СБУ рассказали подробности крушения АН-26. Там отмечалось, что в 20.38 пилот доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя.

Также сообщалось, что под фюзеляжем найдено тело еще одного погибшего. Поиски еще двоих людей продолжаются. "Черный ящик" пока также не нашли.