Министр инфраструктуры Украины покидает пост

В Верховной Раде появилось заявление об увольнении Министра инфраструктуры Владислава Криклия. Уход с должности подтвердила Юлия Гришина, председатель ВСК по «Укрзализныце». Согласно форме заявления – уход министра является добровольным решением.

Официально же об отставке министров сообщила пресс-секретарь Председателя Верховной Рады Ольга Туний.

«В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и Министра инфраструктуры Владислава Криклия», — говорится в сообщении.

В кулуарах Верховной Рады говорят о том, что это решение назревало давно. Также известно, что уже в понедельник, 17 мая, монобольшинство будет рассматривать кандидатуры на эту должность.