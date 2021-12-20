Министерство образования: В каких регионах дети пойдут в школу

22:25 22 Июль Киев, Украина

Режим онлайн-обучения в Украине будет действовать не во всех регионах. Ограничительные меры будут приниматься только в зонах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией

Согласно новым правилам адаптивного карантина, 1 сентября в школы смогут пойти дети из тех регионов, которые отвечают критериям Минздрава. Школы не откроют только в регионах "красной" зоны.

Об этом сообщила замминистра образования и науки Любомира Мандзий.

По ее словам, в регионах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зоны дети смогут пойти в школу уже с 1 сентября.