Министерство образования: В каких регионах дети пойдут в школу

22:25 22 Июль Киев, Украина

Режим онлайн-обучения в Украине будет действовать не во всех регионах. Ограничительные меры будут приниматься только в зонах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией

Согласно новым правилам адаптивного карантина, 1 сентября в школы смогут пойти дети из тех регионов, которые отвечают критериям Минздрава. Школы не откроют только в регионах "красной" зоны.
 
Об этом сообщила замминистра образования и науки Любомира Мандзий.
 
По ее словам, в регионах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зоны дети смогут пойти в школу уже с 1 сентября.
 
"В случае, если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень - вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только в красном уровне есть запрет посещения учреждений образования", - пояснила она.