Министерство образования: В каких регионах дети пойдут в школу

Режим онлайн-обучения в Украине будет действовать не во всех регионах. Ограничительные меры будут приниматься только в зонах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией
Согласно новым правилам адаптивного карантина, 1 сентября в школы смогут пойти дети из тех регионов, которые отвечают критериям Минздрава. Школы не откроют только в регионах "красной" зоны.
Об этом сообщила замминистра образования и науки Любомира Мандзий.
По ее словам, в регионах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зоны дети смогут пойти в школу уже с 1 сентября.
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