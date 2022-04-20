Минэкономики: аутентичные украинские продукты будут зарегистрированы для признания в ЕС

Для увеличения рыночной стоимости аутентичных украинских продуктов и повышения их имиджевого статуса в Минэкономике занялись их регистрацией в европейском реестре.
Об этом 22 июля сообщила пресс-служба министерства.
Сегодня состоялось первое заседание экспертной комиссии по согласованию спецификаций товаров с географическими указаниями.
По ее словам, продукты с подтвержденным географическим происхождением считаются национальным достоянием в странах ЕС. Украина проводит мероприятия для получения продуктов с географическим указанием признания в ЕС. Это позволит украинским производителям получить доступ к новым рынкам сбыта.
На заседании согласовали спецификацию следующих продуктов:
На заседании согласовали спецификацию следующих продуктов:
- "Долина Фрумушика" – белые, красные и розовые вина, которые производятся из винограда, выращенного в географическом районе Долина Фрумушика в Одесской области;
- "Херсонский арбуз" – сочетание селекционных достижений и климатических условий Херсонской области, которые создали условия для получения плодов с уникальными вкусовыми качествами;
- "Придунайская Бессарабия" – вина, которые производятся из винограда определенных сортов, произрастающих в Одесской области;
- "Ялпуг" – местность происхождения вин вокруг озера Ялпуг в Одесской области;
- "Мед Закарпатья" – особые качества меда формируются благодаря специфической медоносной флоре Закарпатской области;
- "Мясо баранина Фрумушика" – уникальное мясо, полученное из отдельных пород овец, которые пасутся на территории Тарутинских степей в Одесской области;
- "Закарпатское вино" – вино, которое производится из сортов винограда, выращенных на склонах Карпатских гор Закарпатской области;
- "Ага-Абага" – вина, которые производятся из сырья, выращенного вокруг села Шабо в Одесской области вдоль правого берега Днестровского лимана.
В министерстве сообщили, что после согласования спецификаций пройдет регистрация географических указаний на национальном уровне.
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