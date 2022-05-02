Минцифры запустило платформу "Цифрова громада"

Презентованная платформа "Дія. Цифрова громада" - это практичное решение для начала цифровизации регионов, своеобразный гайд всех важных материалов для цифровых лидеров.
Презентация транслировалась на YouTube-канале министерства.
Так, по его словам, что "Дия. Цифровая громада" предоставит:
- Инструкции громадам.
- Шаблонные проекты.
- Информацию о том, как задействовать инновационные инструменты в громадах.
Бортник подчеркнул, что важно разработать единые подходы громад к цифровой трансформации.
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