Минцифры запустило платформу "Цифрова громада"

17:25 30 июля Киев, Украина

Презентованная платформа "Дія. Цифрова громада" - это практичное решение для начала цифровизации регионов, своеобразный гайд всех важных материалов для цифровых лидеров. 
"Какую логику мы вкладывали в эту разработку. Во-первых, громадам необходимо обмениваться опытом друг с другом. Например, в одной громаде есть успешные проекты. Важно, чтобы другие громады, тоже могли эти проекты взять и реализовать у себя", - сказал директор Директората региональной цифровизации в Министерстве цифровой трансформации Украины Вадим Бортник.
Презентация транслировалась на YouTube-канале министерства.
Так, по его словам, что "Дия. Цифровая громада" предоставит:
  • Инструкции громадам.
  • Шаблонные проекты.
  • Информацию о том, как задействовать инновационные инструменты в громадах.
Бортник подчеркнул, что важно разработать единые подходы громад к цифровой трансформации.