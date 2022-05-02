Минцифры запустило платформу "Цифрова громада"

Презентованная платформа "Дія. Цифрова громада" - это практичное решение для начала цифровизации регионов, своеобразный гайд всех важных материалов для цифровых лидеров.

"Какую логику мы вкладывали в эту разработку. Во-первых, громадам необходимо обмениваться опытом друг с другом. Например, в одной громаде есть успешные проекты. Важно, чтобы другие громады, тоже могли эти проекты взять и реализовать у себя", - сказал директор Директората региональной цифровизации в Министерстве цифровой трансформации Украины Вадим Бортник.