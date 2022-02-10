Минцифры: украинские пенсионеры смогут получать пенсию онлайн

11:32 19 Май Киев, Украина

Минцифры с заботой о старшем поколении и повышении их уровня цифровой грамотности сняло более 50 образовательных сериалов, а в ближайшем будущем для них станет доступна услуга пенсия онлайн.



Об этом рассказал министр цифровой трансформации Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров

"Мы хотим, чтобы максимальное количество украинцев использовали преимущества цифрового государства, цифровые сервисы, и поэтому уделяем внимание старшему поколению. Например, у нас есть проект "Дія . Цифрова освіта", где мы обучаем базовой цифровой грамотности. Уже сняли 57 образовательных сериалов, привлекаем разных звезд, чтобы людям старшего возраста было интересно смотреть. Также проводим интернет в села, улучшаем мобильный интернет. Мы хотим, чтобы можно было получать и пенсию онлайн, без привязки к месту регистрации, будем запускать в ближайшее время", - отметил глава Минцифры.

Также Федоров прокомментировал внедрение электронного паспорта: С 17 мая для тех, кто пользуется "Дія. Паспорт" обновили "Дію", там есть актуальная прописка, и мы этот вопрос решаем, чтобы не нужно было носить справку с места регистрации. Также мы зарегистрировали законопроект, который вообще убивает этот советский штамп в паспорт и справку к ID-паспорту. Уже с 24 августа, как анонсировал президент, мы входим в режим paperless, ни один госорган не будет иметь права требовать любую справку, если эта информация есть в реестре. Еще немного нужно подождать тем, у кого старый паспорт".