Минцифры: украинские пенсионеры смогут получать пенсию онлайн

Минцифры с заботой о старшем поколении и повышении их уровня цифровой грамотности сняло более 50 образовательных сериалов, а в ближайшем будущем для них станет доступна услуга пенсия онлайн.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Также Федоров прокомментировал внедрение электронного паспорта: С 17 мая для тех, кто пользуется "Дія. Паспорт" обновили "Дію", там есть актуальная прописка, и мы этот вопрос решаем, чтобы не нужно было носить справку с места регистрации. Также мы зарегистрировали законопроект, который вообще убивает этот советский штамп в паспорт и справку к ID-паспорту. Уже с 24 августа, как анонсировал президент, мы входим в режим paperless, ни один госорган не будет иметь права требовать любую справку, если эта информация есть в реестре. Еще немного нужно подождать тем, у кого старый паспорт".
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