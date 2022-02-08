Минцифры к началу июля готово запустить "паспорт вакцинации"

В Министерстве цифровой трансформации сейчас заняты разработкой дизайна и наполнения будущего "паспорта вакцинации". Запуск паспорта намечен на начало июля.
Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, сейчас работают над его наполнением и дизайном. Сертификат будет как бумажным, так и электронным в приложении "Дія. Документ". В частности, он будет содержать данные о том, когда и каким препаратом был вакцинирован человек, болел ли он COVID-19.
Федоров отметил, что "паспорт" в Украине планируют запустить 1 июля.
По его словам, сейчас работают над его наполнением и дизайном. Сертификат будет как бумажным, так и электронным в приложении "Дія. Документ". В частности, он будет содержать данные о том, когда и каким препаратом был вакцинирован человек, болел ли он COVID-19.
Федоров отметил, что "паспорт" в Украине планируют запустить 1 июля.
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