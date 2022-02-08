Минцифры к началу июля готово запустить "паспорт вакцинации"

11:53 17 Май Киев, Украина

В Министерстве цифровой трансформации сейчас заняты разработкой дизайна и наполнения будущего "паспорта вакцинации".  Запуск паспорта намечен на начало июля.
 
Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, сейчас работают над его наполнением и дизайном. Сертификат будет как бумажным, так и электронным в приложении "Дія. Документ". В частности, он будет содержать данные о том, когда и каким препаратом был вакцинирован человек, болел ли он COVID-19.

Федоров отметил, что "паспорт" в Украине планируют запустить 1 июля.
"Мы одна из первых стран, которая начала активно работать с ВОЗ, Евросоюзом и всеми европейскими стандартами. Мы в первую очередь ориентируемся на международные процессы, чтобы украинцы имели возможность путешествовать с паспортом. Как его можно будет использовать в Украине, зависит от Минздрава. От того, которую они выберут политику. Наша часть техническая сделать так, чтобы вакцинированные украинцы имели сертификат", - отметил министр.