Минцифры к началу июля готово запустить "паспорт вакцинации"

11:53 17 Май Киев, Украина

В Министерстве цифровой трансформации сейчас заняты разработкой дизайна и наполнения будущего "паспорта вакцинации". Запуск паспорта намечен на начало июля.

Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



По его словам, сейчас работают над его наполнением и дизайном. Сертификат будет как бумажным, так и электронным в приложении "Дія. Документ". В частности, он будет содержать данные о том, когда и каким препаратом был вакцинирован человек, болел ли он COVID-19.



Федоров отметил, что "паспорт" в Украине планируют запустить 1 июля.