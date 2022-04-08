В Минагрополитики рассказали, как прошла неделя с момента запуска рынка земли. ИНФОГРАФИКА

16:24 08 июля Киев, Украина

Только за минувшие сутки в Украине было осуществлено 42 земельные транзакции, всего с момента работы рынка земли совершено 364 сделки.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Лидерами остаются Винницкая и Полтавская области. Оба региона за неделю имеют по 44 земельные операции.



По состоянию на 7 июля от нотариусов поступило всего 2832 заявления, из них 2471 согласовано, 295 находятся в очереди на рассмотрение, 364 отказано. Получение доступа нотариусов в Государственный земельный кадастр происходит в штатном режиме.