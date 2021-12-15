Михаил Ефремов: «Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню»

Как стало известно от корреспордентов, присутствовавших на заседании суда по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, актер не признает свою вину в смерти Сергея Захарова.

Сегодня, 5 августа, в Пресненском суде в Москве начался процесс по делу артиста. В ходе заседания Ефремов заявил, что не признает вину в смерти курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП при участии автомобиля артиста.

Отмечается, что Ефремов сказал: "Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню".

Адвокат актера Эльман Пашаев отметил, что он просит помощи у суда для своего подопечного. Актер надеется, что в ходе судебного разбирательства сможет вспомнить события трагической ночи.

Напомним, вечером 8 июня, актер Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, артист выехал на встречную полосу и столкнулся с авто службы доставки. Водитель машины Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Следствием установлено, что будучи за рулем Ефремов был пьян и находился под действием наркотиков.

Ефремов впервые после ДТП записал обращение к общественности в середине июня. Также сообщалось, что экспертиза признала актера Ефремова вменяемым.