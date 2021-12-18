МИД Украины заявил о заинтересованности во встрече «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Кулеба, рассказал о том, что Украина проявляет заинтересованность в проведении новой встречи в формате «нормандской четверки».
Об этом он заявил сегодня, в пятницу, 31 августа, на брифинге.
Он также добавил, что соблюдение устойчивого прекращения огня в Донбассе позволит перейти к выполнению других пунктов договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Украина готовится к новому саммиту в нормандском формате (Германия, Россия, Франция, Украина).
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