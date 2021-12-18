МИД Украины заявил о заинтересованности во встрече «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Кулеба, рассказал о том, что Украина проявляет заинтересованность в проведении новой встречи в формате «нормандской четверки».

Об этом он заявил сегодня, в пятницу, 31 августа, на брифинге.

«Украина заинтересована в этой встрече и работает очень активно над ее организацией», — заверил министр.

Он также добавил, что соблюдение устойчивого прекращения огня в Донбассе позволит перейти к выполнению других пунктов договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже.

Украина готовится к новому саммиту в нормандском формате (Германия, Россия, Франция, Украина).