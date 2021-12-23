МИД Украины прокомментировал "красные линии" Путина

Заявление президента России о "красных линиях" звучит не иначе, как политическая угроза мировому сообществу.
Такие комментарии дал Дмитрий Кулеба в интервью Reuters.
Накануне Путин предостерег другие страны от пересечения "красных линий" в отношениях с РФ. Иначе "Россия оставляет себе право на ассиметричные ответы в отношении провокаторов".
"Я прочитал послание президента Путина следующим образом: "Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где наши красные линии", - сказал министр.
Также Кулеба сообщил, что не располагает информацией, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины в России уже принято. "Поэтому сейчас оно может идти в любом направлении", – сказал он.
Глава МИД добавил, что Кремль не ответил на предложение президента Владимира Зеленского провести переговоры с Путиным на Донбассе.
Накануне Путин предостерег другие страны от пересечения "красных линий" в отношениях с РФ. Иначе "Россия оставляет себе право на ассиметричные ответы в отношении провокаторов".
"Я прочитал послание президента Путина следующим образом: "Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где наши красные линии", - сказал министр.
Также Кулеба сообщил, что не располагает информацией, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины в России уже принято. "Поэтому сейчас оно может идти в любом направлении", – сказал он.
Глава МИД добавил, что Кремль не ответил на предложение президента Владимира Зеленского провести переговоры с Путиным на Донбассе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии