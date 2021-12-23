МИД Украины прокомментировал "красные линии" Путина

Заявление президента России о "красных линиях" звучит не иначе, как политическая угроза мировому сообществу.

"Что касается красных линий, то они очевидны. В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней и по недопущению вмешательства кого-то извне в наши выборы или другие политические процессы. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, это недопущение ущемления экономических интересов нашей страны и так далее", - пояснили в Кремле, что имел ввиду Путин, говоря о "красных" линиях.