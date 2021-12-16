МИД Украины направил ноту протеста, в связи с поездкой Путина в Керчь

08:28 21 Июль Киев, Украина

По сообщению Российских СМИ, Владимир Путин прибыл в Керчь с официальным визитом, в ходе которого принял участие в торжественном мероприятии, посвященном закладке боевых судов.

" Залив " в Керчи. В частности сообщается, что Президент России Владимир Путин и главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов заложили в Крыму два универсальных десантных корабля. Церемония прошла на заводеЗаливв Керчи.



Будущие вертолётоносные суда длиной 199 метров и водоизмещением 22 тысячи тонн обойдут французские " Мистрали " : они смогут принять на борт до 20 винтокрылых летательных аппаратов.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили визит Путина и назвали его незаконным. Украина направила в МИД России соответствующую ноту. Посольство США в Украине назвало самовольным, строительство Россией военных кораблей в аннексированном Крыму, а также указало на то, что это нарушение международных норм.

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что строительство Россией военных кораблей в аннексированном Крыму угрожает всем странам Черноморского региона.