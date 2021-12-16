МИД Украины направил ноту протеста, в связи с поездкой Путина в Керчь

По сообщению Российских СМИ, Владимир Путин прибыл в Керчь с официальным визитом, в ходе которого принял участие в торжественном мероприятии, посвященном закладке боевых судов.
В частности сообщается, что Президент России Владимир Путин и главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов заложили в Крыму два универсальных десантных корабля. Церемония прошла на заводе "Залив" в Керчи.
Будущие вертолётоносные суда длиной 199 метров и водоизмещением 22 тысячи тонн обойдут французские "Мистрали": они смогут принять на борт до 20 винтокрылых летательных аппаратов.
В Министерстве иностранных дел Украины осудили визит Путина и назвали его незаконным. Украина направила в МИД России соответствующую ноту. Посольство США в Украине назвало самовольным, строительство Россией военных кораблей в аннексированном Крыму, а также указало на то, что это нарушение международных норм.
Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что строительство Россией военных кораблей в аннексированном Крыму угрожает всем странам Черноморского региона.
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