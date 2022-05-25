МИД об арестах татар в Крыму: так РФ нагнетает страх и подавляет сопротивление

06:30 20 августа Киев, Украина

Захватив Крым, Россия пытается либо выжить крымских татар с родных земель, либо заставить их быть послушными Москве. Ни то ни другое, в итоге, не удалось сделать кумиру Путина – Сталину. Задержания крымских татар на территории аннексированного Крыма преследуют единственную цель - запугать активистов. Такое мнение выразила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Это, к сожалению, системная история. Мы понимаем, что цель таких акций одна и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы никакого присутствия сопротивления не было. Это такая зачистка", - отметила замминистра.

Джапарова подчеркнула, что последние пятеро задержанных - это активисты, "которые посещали судебные заседания, помогали родственникам".

"Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где оглашали приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести", - добавила она.

При этом дипломат заверила, что все украинские политзаключенные, которые находятся в Крыму или на территории России, "имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, которые финансируются Украиной".

Напомним, в МИД Украины заявили, что Киев рассматривает задержания активистов на аннексированном полуострове как провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы, а президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на эти нарушения.