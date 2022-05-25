МИД об арестах татар в Крыму: так РФ нагнетает страх и подавляет сопротивление

Захватив Крым, Россия пытается либо выжить крымских татар с родных земель, либо заставить их быть послушными Москве. Ни то ни другое, в итоге, не удалось сделать кумиру Путина – Сталину. Задержания крымских татар на территории аннексированного Крыма преследуют единственную цель - запугать активистов. Такое мнение выразила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Джапарова подчеркнула, что последние пятеро задержанных - это активисты, "которые посещали судебные заседания, помогали родственникам".
При этом дипломат заверила, что все украинские политзаключенные, которые находятся в Крыму или на территории России, "имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, которые финансируются Украиной".
Напомним, в МИД Украины заявили, что Киев рассматривает задержания активистов на аннексированном полуострове как провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы, а президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на эти нарушения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии