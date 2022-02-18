МИД: о роли Крымской платформы в деоккупации Крыма

О задачах, стоящих перед разработанной властью Крымской платформой, рассказала первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова. Она объяснила, что Крымская платформа – это программа, направленная на борьбу за возвращения Крыма Украине, она включает в себя все мероприятия, касающиеся полуострова, на разных уровнях.
Следующий уровень платформы - это министры иностранных дел и министры обороны.
МИД предлагает провести платформу 26 февраля в День сопротивления Крыма российской оккупации.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что крымская платформа призвана структурировать международные усилия по деоккупации полуострова, а также сохранить эту тему в приоритетах международной политики.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии