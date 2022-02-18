МИД: о роли Крымской платформы в деоккупации Крыма

12:19 27 Сентябрь Киев, Украина

О задачах, стоящих перед разработанной властью Крымской платформой, рассказала первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова. Она объяснила, что Крымская платформа – это программа, направленная на борьбу за возвращения Крыма Украине, она включает в себя все мероприятия, касающиеся полуострова, на разных уровнях.

"Цель Крымской платформы - это вынесение темы Крыма на самый высокий международный, политический уровень. Эта платформа будет охватывать несколько уровней. Самый высокий - это лидеры государств, для которых мы готовим Крымский саммит. Сейчас трудно говорить, можно ли будет его провести физически из-за пандемии COVID-19", - сказала она.

Следующий уровень платформы - это министры иностранных дел и министры обороны.

"Под этот уровень мы будем подтягивать различные мероприятия в рамках НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Это будет экосистема мероприятий в течение года и это должны быть системные вещи", - рассказала Джапарова.

МИД предлагает провести платформу 26 февраля в День сопротивления Крыма российской оккупации.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что крымская платформа призвана структурировать международные усилия по деоккупации полуострова, а также сохранить эту тему в приоритетах международной политики.