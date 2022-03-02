МИД Беларуси: режим индивидуального лицензирования - это ответ Минска на новую политику Киева

Беларусь отреагировала вводом режима индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров в ответ на новую экономическую политику Киева.
Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
По его словам, Украина, "желая понравиться своим покровителям", приняла решении поставить отношения с Беларусью на паузу и начала ограничивать поставку белорусской продукции.
По его словам, Украина, "желая понравиться своим покровителям", приняла решении поставить отношения с Беларусью на паузу и начала ограничивать поставку белорусской продукции.
Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы Беларусь стала похожей на Украину, которая действует "по указке извне".
"Не секрет, в неофициальных разговорах наши коллеги откровенно признают, что многие вещи, в том числе и по Беларуси, многие действия в том числе и по отношению к Беларуси, делаются по указанию извне ... Поэтому не хотелось бы превратиться в некое лимитрофное государство, которое будет смотреть в рот кому-то - неважно, кому-то за океаном или рядом по соседству", - сказал Макей.
Напомним, на прошлой неделе Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.
В случае пересмотра Киевом своих решений по экономическим отношениям между Украиной и Беларусью, в Минске готовы снять лицензирование украинских товаров.
"Не секрет, в неофициальных разговорах наши коллеги откровенно признают, что многие вещи, в том числе и по Беларуси, многие действия в том числе и по отношению к Беларуси, делаются по указанию извне ... Поэтому не хотелось бы превратиться в некое лимитрофное государство, которое будет смотреть в рот кому-то - неважно, кому-то за океаном или рядом по соседству", - сказал Макей.
Напомним, на прошлой неделе Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.
В случае пересмотра Киевом своих решений по экономическим отношениям между Украиной и Беларусью, в Минске готовы снять лицензирование украинских товаров.
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