МИД Беларуси: режим индивидуального лицензирования - это ответ Минска на новую политику Киева

Беларусь отреагировала вводом режима индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров в ответ на новую экономическую политику Киева.

"Отменяются тендеры, которые мы выиграли, - во Львов 100 автобусов, по-моему, мы должны были поставить. Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли. Язык об ограничении импорта ряда украинских товаров ровно на ту сумму, которую мы потеряли в нашей торговле с Украиной. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, но будем просчитывать варианты реагирования, чтобы минимизировать ущерб от рестриктивных действий, в том числе со стороны Украины", - сказал Макей.