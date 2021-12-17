МИД Беларуси пригласит послов Украины и РФ

21:02 29 Июль Киев, Украина

Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" принимали участие в боях на Донбассе, в связи с этим МИД РБ пригласит послов Украины и Российской Федерации в Беларусь.

Об этом по завершении совещания у президента Беларуси рассказал госсекретарь Совбеза страны Андрей Равка

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - заявил Равка.

По его словам, на задержание боевиков ЧВК "Вагнера" Россия еще никак не отреагировала.

"Если бы осуществлялись переброски куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные объяснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни от какой-то другой структуры такой информации не получали ", - комментирует Равка.

Он добавил, что президент Беларуси Александр Лукашенко поставил ряд задач в работе Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашений послам Российской Федерации и Украины. Кроме того, поручено усилить оперативное прикрытие государственных границ.