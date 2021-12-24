Месяц на результаты: Зеленский дал поручение силовикам

Вчера, 19 августа, в Запорожье президент Украины Владимир Зеленский возмутился разгулом наркоторговцев в городе.

Он дал месяц прокуратуре, СБУ и полиции на то, чтобы показать реальный результат в борьбе с распространением наркотиков.

Во время посещения "Толоки" к Зеленскому подошла жительница Запорожья и пожаловалась на то, что в городе много "закладок".

"Очень все печально, я живу в центре города и во дворах постоянно "закладки" ищутся средь бела дня. Не только во дворах и на площадках. Ребенка страшно выпускать", - обратилась к президенту запорожанка.

"В этом году мы уже открыли более тысячи уголовных производств. В прошлом году за этот же период ...", - начал оправдываться глава полиции Николай Лушпиенко, но его перебил президент Зеленский.

"Закладки есть?", - спросил он.

"Закладки есть. Мы с ними боремся, господин президент. Изъяли наркотики 807 кг... Правоохранители не могут крышевать. Мы с этим боремся. Вы поставили задачу. Есть фамилии тех, кто контролирует. Проводим работу", - заверил Лушпиенко.

Президент обратился к прокурору области Владимиру Калюге с вопросом, сколько человек привлечено к ответственности из-за "закладок".

"В два раза больше преступлений зафиксировано и направлено в суд 77 дел против 44 в прошлом году. Весь сбыт наркотиков заканчивается реальным наказанием", - продолжил прокурор.

Зеленский заявил, что дает запорожским силовикам месяц и в сентябре ждет их в Киеве.

"Через месяц видим результаты по закладкам, по ОПГ. Давайте посмотрим результаты", - подытожил Зеленский.

Ранее мы писали о том, что сегодня в Запорожье с рабочим визитом находится глава государства. Он проинспектировал ход ремонта трассы М-18, ознакомился с ходом строительства мостов. Подробнее об этом читайте в нашем репортаже