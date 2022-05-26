Место замглавы ОП займет бывшая замминистра экономики Юлия Свириденко

Небольшие изменения произошли перед новогодними праздниками в штате сотрудников Офиса Президента. Так, на место уволенной заместителя Ермака Юлии Ковалив, президент Зеленский назначил другую Юлию - Свириденко. О смене заместителя руководителя Офиса Президента сообщается на сайте главы государства во вторник, 22 декабря.

"Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины", – говорится в обнародованном сегодня указе президента №580/2020 от 22 декабря.

После этого на сайте президента был опубликован указ №581/2020 о назначении Свириденко заместителем руководителя Офиса Президента.

"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса Президента Украины", – говорится в документе.

Отметим, в понедельник, 21 декабря стало известно, что Юлия Ковалив уволилась с должности заместителя главы Офиса Президента, которую она занимала с 29 сентября 2019 года.

Также СМИ сообщили, что место Ковалив может занять бывший первый заместитель министра экономики Юлия Свириденко.