Местные выборы: завтра в Украине "день тишины"

Согласно законодательству за день до выборов прекращается любая агитационная деятельность, так, завтра в Украине начнется "день тишины".
В августе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила выборы в районные советы. Выборы состоятся вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.
ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. Среди них оказались не только оккупированные и прифронтовые территории, но и отдаленные от зоны боевых действий, где раньше выборы и президента, и парламента проводились.
Голосование начнется на избирательных участках по всей стране в воскресенье, 25 октября, с 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва. В ЦИК прогнозируют, что подсчет голосов будет длительным. Всего на местных выборах имеют право проголосовать 28 млн 622 тыс. избирателей.
В день выборов также состоится инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским общенациональный опрос, его результат не будет иметь прямых юридических последствий. Украинцам предложат ответить на пять вопросов.
В августе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила выборы в районные советы. Выборы состоятся вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.
ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. Среди них оказались не только оккупированные и прифронтовые территории, но и отдаленные от зоны боевых действий, где раньше выборы и президента, и парламента проводились.
Голосование начнется на избирательных участках по всей стране в воскресенье, 25 октября, с 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва. В ЦИК прогнозируют, что подсчет голосов будет длительным. Всего на местных выборах имеют право проголосовать 28 млн 622 тыс. избирателей.
В день выборов также состоится инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским общенациональный опрос, его результат не будет иметь прямых юридических последствий. Украинцам предложат ответить на пять вопросов.
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