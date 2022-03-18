Местные выборы: завтра в Украине "день тишины"

09:47 23 октября Киев, Украина

Согласно законодательству за день до выборов прекращается любая агитационная деятельность, так, завтра в Украине начнется "день тишины".

В августе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила выборы в районные советы. Выборы состоятся вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. Среди них оказались не только оккупированные и прифронтовые территории, но и отдаленные от зоны боевых действий, где раньше выборы и президента, и парламента проводились.

Голосование начнется на избирательных участках по всей стране в воскресенье, 25 октября, с 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва. В ЦИК прогнозируют, что подсчет голосов будет длительным. Всего на местных выборах имеют право проголосовать 28 млн 622 тыс. избирателей.

В день выборов также состоится инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским общенациональный опрос, его результат не будет иметь прямых юридических последствий. Украинцам предложат ответить на пять вопросов.