Местные выборы – украинцы собираются голосовать

11:39 03 Октябрь Киев, Украина

Местные выборы 25 октября 2020 года имеют популярность у украинцев. Согласно опросу, который осуществила Социологическая группа "Рейтинг" - 56% респондентов собираются участвовать. 20% еще не уверены в своем решении.

"56% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах. Колеблются (50/50) - 20% респондентов, возможно, примут участие - еще 8% респондентов. Об маловероятность участия в выборах зазначили15% респондентов", - говорится в результатах опроса.

Согласно им, больше украинцев начали доверять работникам комиссии на участках по месту жительства - 74%, тогда как не доверяет 21% избирателей. 61% опрошенных доверяют Центральной избирательной комиссии, а 35% - не доверяют. В то же время треть респондентов надеются на позитивные сдвиги в их городах и селах в результате выборов, половина считают, что ничего не изменится, только 7% ожидают ухудшения.

Кроме того, 59% считают, что для партии на местном уровне важные социально-экономические инициативы, чем идеологическая позиция (14%). Социологи заявляют, что 45% украинский считают, что для кандидата на городского / сельского голову важнее решать текущие проблемы. Почти столько же (43%) убеждены, что ему важнее предлагать стратегию развития населенного пункта. При этом для старших респондентов важнее стратегия, тогда как для молодежи - текущие вопросы.

Более 90% знают, кто является их городским / сельским головой, 60% жителей сел, когда лично встречали главы своего населенного пункта. Опрос продемонстрировал, что 47% знают, кто является народным депутатом от округа, тогда как 50% - не знают. Только треть, когда встречали его лично, а народных депутатов от округа чаще знают жители сел, чем горожане.