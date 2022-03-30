Местные власти смогут закупать маски и антисептики для школ

Как сообщает Правительственный портал, местные советы имеют законные основания использовать остатки образовательной субвенции для борьбы с эпидемией, в частности на закупку средств индивидуальной защиты для местных учебных заведений.
В 2020 году средства образовательной субвенции, которые остались по состоянию на начало года, могут направляться, помимо прочего, на закупку средств индивидуальной защиты (защитные маски, одноразовые перчатки, защитные щитки), дезинфицирующих средств, пирометров (инфракрасных термометров) и услуг по дезинфекции помещений.
Такие изменения стали возможны благодаря тому, что ВР приняла закон от 17 сентября о внесении изменений в госбюджет и разрешила использовать остатки средств образовательной субвенции на указанные нужды.
В 2020 году средства образовательной субвенции, которые остались по состоянию на начало года, могут направляться, помимо прочего, на закупку средств индивидуальной защиты (защитные маски, одноразовые перчатки, защитные щитки), дезинфицирующих средств, пирометров (инфракрасных термометров) и услуг по дезинфекции помещений.
Такие изменения стали возможны благодаря тому, что ВР приняла закон от 17 сентября о внесении изменений в госбюджет и разрешила использовать остатки средств образовательной субвенции на указанные нужды.
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