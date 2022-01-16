Меркель требует ответов на "серьезные вопросы" от правительства России

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кен поделился своим мнением о покушении на Навального и использовании "Новичка". "Ситуация с отравлением является плохой не только лично для одного из ведущих российских оппозиционеров и не только для отношений между правительством России и российским обществом. Она также направляет плохой сигнал международному сообществу. "Поэтому, по моему мнению, несмотря на интерес и попытки иметь честную, прозрачную дискуссию с Россией в определенных сферах, Россия очень часто прибегает к действиям, которые затрудняют этот путь, и этот диалог", – сказал представитель Госдепа.
Он также добавил, что пока только немецкое правительство может комментировать ситуацию с Навальным.
Что предшествовало: Представители стран Европы, Еврокомиссия и НАТО отреагировали на отравление российского оппозиционера Алексея Навального в собственной стране нервно-паралитическим веществом "Новичок". Министерство иностранных дел вслед за европейскими странами и НАТО также осудило отравление Навального.
Напомним:
В среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".
Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.
Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.
Он также добавил, что пока только немецкое правительство может комментировать ситуацию с Навальным.
Что предшествовало: Представители стран Европы, Еврокомиссия и НАТО отреагировали на отравление российского оппозиционера Алексея Навального в собственной стране нервно-паралитическим веществом "Новичок". Министерство иностранных дел вслед за европейскими странами и НАТО также осудило отравление Навального.
Напомним:
В среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".
Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.
Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.
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