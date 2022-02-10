Меркель: "Интересы отдельных членов мешают системе работать. Реформа Совбеза ООН необходима"

По случаю 75-й годовщины ООНКанцлер ФРГ Ангела Меркель записала видеосообщение, в котором осудила слишком частое применение вето в Совете Безопасности ООН, когда речь идет об отчетливо выраженных решениях, и особо выделила необходимость реформы этого органа.
По словам Меркель, Организация Объединенных Наций должна развиваться, чтобы иметь возможность справиться с вызовами XXI столетия. А Германия готова продолжать нести ответственность и в расширенном формате Совета Безопасности, отметила канцлер.
Также глава германского правительства посетовала на нехватку командного духа в организации.
«ООН часто не поспевает за своими идеалами, поскольку интересы отдельных членов мешают упорядоченной системе работать должным образом», — заявила Меркель.
Канцлер ФРГ назвала ошибочной позицию тех, кто считает, что в одиночестве удастся лучше справиться с проблемами.
«Наше благополучие делят все страны-участники, как и наши невзгоды», — отметила она.
Глобальные проблемы требуют понимания и сотрудничества на всех уровнях, подчеркнула Меркель, приведя в пример пандемию COVID-19.
По словам Меркель, Организация Объединенных Наций должна развиваться, чтобы иметь возможность справиться с вызовами XXI столетия. А Германия готова продолжать нести ответственность и в расширенном формате Совета Безопасности, отметила канцлер.
Также глава германского правительства посетовала на нехватку командного духа в организации.
«ООН часто не поспевает за своими идеалами, поскольку интересы отдельных членов мешают упорядоченной системе работать должным образом», — заявила Меркель.
Канцлер ФРГ назвала ошибочной позицию тех, кто считает, что в одиночестве удастся лучше справиться с проблемами.
«Наше благополучие делят все страны-участники, как и наши невзгоды», — отметила она.
Глобальные проблемы требуют понимания и сотрудничества на всех уровнях, подчеркнула Меркель, приведя в пример пандемию COVID-19.
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