Медведев: в отношения Москвы и Вашингтона вернулась "эпоха холодной войны"

09:32 23 Апрель Киев, Украина

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отметил, что отношения России и США никогда не считались дружескими, скорее они были конкурирующими, а на сегодняшний день вообще перешли в конфронтацию.

Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает РИА Новости.

"За последние годы отношений России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути - вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - считает Медведев.

По его мнению, Россия сегодня, как и прежде СССР, "в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту".



Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали "мудрость компромисса".



"Между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов", - указал Медведев.