Медведев: в отношения Москвы и Вашингтона вернулась "эпоха холодной войны"

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отметил, что отношения России и США никогда не считались дружескими, скорее они были конкурирующими, а на сегодняшний день вообще перешли в конфронтацию.
Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает РИА Новости.
По его мнению, Россия сегодня, как и прежде СССР, "в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту".
Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали "мудрость компромисса".
"Между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов", - указал Медведев.
Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали "мудрость компромисса".
"Между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов", - указал Медведев.
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