Медведчуку продлили домашний арест до сентября

09:57 09 июля Киев, Украина

Подозреваемому в госизмене Виктору Медведчуку продлили домашний арест до 7 сентября, такое решение было принято сегодня Печерским райсудом Киева.

"Применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать свое место жительства сроком до 07.09.2021 года включительно", - заявил судья Сергей Вовк.

Указано, что в целом заседание суда продолжалось 13 часов.



Прокуроры просили суд продлить сроки досудебного следствия в связи с тем, что сейчас идет сбор доказательной базы, проводятся экспертизы, следственные действия и устанавливаются другие возможные соучастники.



Также прокуроры просили продлить меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста до сентября, подчеркивая риски побега, давления на вероятных соучастников, свидетелей, сокрытие, уничтожение, искажение вещественных доказательств. Кроме того, по делу установлены не все возможные участники.



В свою очередь адвокаты просили отменить меру пресечения и отмечали, что риски необоснованные, а подозрение незаконно. По мнению защиты, мера пресечения в виде круглосуточного ареста нарушает право Медведчука на труд. Также адвокаты отмечали положительную репутацию нардепа, его крепкие социальные связи и наличие постоянного места работы.



В суд пришло несколько десятков однопартийцев Виктора Медведчука. Они проявляли желание взять его на поруки.