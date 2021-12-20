Массовое отравление на Днепропетровщине

Очередное массовое отравление в общепите. Сообщается, что в поселке Вязовок Днепропетровской области 1 августа в кафе «Самара» 24 человека праздновали выпускной. В результате двять человек получили отравления и обратились в больницу.
Пятеро пострадавших госпитализированы, еще четверо находятся на амбулаторном лечении. У всех признаки острой кишечной инфекции
В заведении теперь проверяют соблюдение санитарных и эпидемиологических норм. Там уже обнаружили много нарушений, одно из них - отсутствие дезинфицирующих растворов. Также сообщается, что персонал заведения пренебрегал правилами личной гигиены.
"Во-первых, этот субъект хозяйствования, он не имеет регистрации мощности; во-вторых, нарушается именно технология приготовления блюд, перекрещиваются пути готовой и сырой продукции", - сказала начальница отдела санэпиднадзора Госпродпотребслужбы в области Неля Полюхович.
Пока неизвестно, люди отравились едой, или заразились от носителя возбудителя на кухне. Не менее чем за пять дней будут известны результаты лабораторных исследований.
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