Массовое отравление на Днепропетровщине

Очередное массовое отравление в общепите. Сообщается, что в поселке Вязовок Днепропетровской области 1 августа в кафе «Самара» 24 человека праздновали выпускной. В результате двять человек получили отравления и обратились в больницу.

Пятеро пострадавших госпитализированы, еще четверо находятся на амбулаторном лечении. У всех признаки острой кишечной инфекции

В заведении теперь проверяют соблюдение санитарных и эпидемиологических норм. Там уже обнаружили много нарушений, одно из них - отсутствие дезинфицирующих растворов. Также сообщается, что персонал заведения пренебрегал правилами личной гигиены.

"Во-первых, этот субъект хозяйствования, он не имеет регистрации мощности; во-вторых, нарушается именно технология приготовления блюд, перекрещиваются пути готовой и сырой продукции", - сказала начальница отдела санэпиднадзора Госпродпотребслужбы в области Неля Полюхович.

Пока неизвестно, люди отравились едой, или заразились от носителя возбудителя на кухне. Не менее чем за пять дней будут известны результаты лабораторных исследований.