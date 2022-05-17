"Масштабное облесение Украины" против масштабного облысения лесов

06:45 13 августа Киев, Украина

Как ни каламбурно это звучит, но экоинициатива "Масштабное облесение Украины" направлена на борьбу с «масштабным облысением Украины». Ведь украинские леса из-за варварской вырубки лысеют буквально на наших глазах.

Со слов секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, по поручению президента на одном из предстоящих заседаний Совета будет рассмотрен вопрос реформирование лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины". Дата проведения не уточняется.

"Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу", - сказал Данилов во время совещания межведомственной рабочей группы по сохранению и восстановлению лесов.

На совещании был рассмотрен вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Участники также обсудили выполнение указов президента о национальной безопасности Украины в экологической сфере и мерах по сохранению и воспроизводству лесов.

Напомним, в начале июня Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов в Украине. В рамках программы за три года планируется высадить миллиард деревьев.