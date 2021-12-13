Мартовский саммит ЕС по России пройдет в онлайн-формате

По сообщению Баренда Лейтса, который является официальным представителем главы Евросовета Шарля Мишеля, из-за пандемии мартовский саммит Евросоюза по вопросу России будет проведен 25-26 марта в онлайн режиме.
Как указывает ТАСС, главной темой предстоящего саммита станет пересмотр членами ЕС отношений с Россией. По этому вопросу пройдет стратегическая дискуссия.
"Мишель неоднократно ранее подчеркивал, что наиболее сложные дискуссии лидеры ЕС предпочитают проводить в личном формате, что упрощает ход переговоров по проблемам, где между странами ЕС нет единства. К таким сложным вопросам относятся и дискуссии по отношениям с Россией", – говорится в сообщении.
Ранее на этой неделе в ЕС заявили, что президент России Владимир Путин несет ответственность за политику и действия РФ, в том числе относительно оппозиции. Таким образом там прокомментировали заявления президента США Джо Байдена в адрес Путина.
В свою очередь Кремль отверг заявления Евросоюза о Путине.
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