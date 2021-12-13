Мартовский саммит ЕС по России пройдет в онлайн-формате

11:43 21 Март Киев, Украина

По сообщению Баренда Лейтса, который является официальным представителем главы Евросовета Шарля Мишеля, из-за пандемии мартовский саммит Евросоюза по вопросу России будет проведен 25-26 марта в онлайн режиме.

"Глава Евросовета решил провести мартовский саммит ЕС в режиме видеоконференции из-за роста числа заболеваний COVID-19 в ряде государств Европы. Глава Евросовета продолжит консультации со всеми лидерами", – написал Лейтс в Twitter.

Как указывает ТАСС, главной темой предстоящего саммита станет пересмотр членами ЕС отношений с Россией. По этому вопросу пройдет стратегическая дискуссия.

"Мишель неоднократно ранее подчеркивал, что наиболее сложные дискуссии лидеры ЕС предпочитают проводить в личном формате, что упрощает ход переговоров по проблемам, где между странами ЕС нет единства. К таким сложным вопросам относятся и дискуссии по отношениям с Россией", – говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе в ЕС заявили, что президент России Владимир Путин несет ответственность за политику и действия РФ, в том числе относительно оппозиции. Таким образом там прокомментировали заявления президента США Джо Байдена в адрес Путина.

В свою очередь Кремль отверг заявления Евросоюза о Путине.