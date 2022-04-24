Маршрутка в кювете - пятеро госпитализированных пассажиров

Пятеро из шести пассажиров маршрутного такси, которое по вине водителя вылетело в кювет, были госпитализированы. Авария произошла вблизи поселка Новоайдар Луганской области.
Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает пресс-служба полиции области.
"Сегодня, около в 15:50 на автодороге Н-21 "Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк" произошло ДТП в результате того, как водитель миниавтобуса не справился с управлением и вылетел в кювет", - говорится в сообщении
Отмечается, что пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести. Пятеро из них были госпитализированы.
В полиции добавили, что 55-летний водитель, который двигался по направлению к Харькову с шестью пассажирами - вылетел в кювет после того, как превысил скорость и не справился с управлением. В отношении него открыли дело.
"Сегодня, около в 15:50 на автодороге Н-21 "Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк" произошло ДТП в результате того, как водитель миниавтобуса не справился с управлением и вылетел в кювет", - говорится в сообщении
Отмечается, что пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести. Пятеро из них были госпитализированы.
В полиции добавили, что 55-летний водитель, который двигался по направлению к Харькову с шестью пассажирами - вылетел в кювет после того, как превысил скорость и не справился с управлением. В отношении него открыли дело.
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