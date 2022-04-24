Маршрутка в кювете - пятеро госпитализированных пассажиров

Пятеро из шести пассажиров маршрутного такси, которое по вине водителя вылетело в кювет, были госпитализированы. Авария произошла вблизи поселка Новоайдар Луганской области.

Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает пресс-служба полиции области.Отмечается, что пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести. Пятеро из них были госпитализированы.В полиции добавили, что 55-летний водитель, который двигался по направлению к Харькову с шестью пассажирами - вылетел в кювет после того, как превысил скорость и не справился с управлением. В отношении него открыли дело.