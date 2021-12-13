Малайзия заявила, что не будет становиться на чью-либо сторону в деле MH17

12:29 15 Март Киев, Украина

Новое руководство Малайзии, в лице премьер-министра Мухиддина Яссина, остается как и прежде приверженным к справедливости в расследовании катастрофы MH17 , а не влиянии политических мотивов некоторых стран.

Об этом посол Малайзии в Украине Раджа Реза Раджа Заиб Ша рассказал в интервью "Укринформу", отвечая на вопрос, изменилось ли отношение малазийской власти к делу MH17 с февраля прошлого года, после отставки премьер-министра Махатхира Мохамада, который не видел убедительных доказательств того, что Россия должна нести ответственность за катастрофу MH17.

"Несмотря на то, что в 2020 году руководство правительством Малайзии перешло от Махатхира Мохамада к Мухиддину Яссину, позиция Малайзии по MH17 остается неизменной. То есть, как и прежде, для победы справедливости мы поддерживаем работу Совместной следственной группы, хотим иметь прозрачный, надежный, эффективный процесс судебного разбирательства, основанный на верховенстве права. Наш подход всегда базировался на доказательствах, а не на влиянии политических мотивов", - отметил Раджа Реза Раджа Заиб Ша.

Посол добавил, что Малайзия всегда "повторяет, что катастрофу самолета рейса MH17 не следует приписывать одной стране, пока Окружной суд Гааги в Нидерландах не изучит все доказательства и не вынесет свое решение".



По его словам, Малайзия не будет становиться на чью-то сторону до завершения уголовного расследования.

"Другие стороны могут свободно подавать любые иски, в том числе в Международный уголовный суд, как, например, делает Украина, принимать различные альтернативные меры для поиска справедливости", - сказал посол, комментируя иски от родственников жертв катастрофы в Европейский суд по правам человека, которые поддержали Нидерланды.

Малайзия является одной из пяти стран в составе Совместной следственной группы вместе с Бельгией, Нидерландами, Австралией и Украиной и взяла на себя обязательства внести 5,7 миллиона долларов США на судебное разбирательство. Эти деньги будут выделены в первом квартале 2021 года и пойдут на расходы во время судебного процесса в Гааге, включая безопасность, транспорт, связь, сообщил Раджа Реза Раджа Заиб Ша.



По мнению посла, трагедия MH17 сблизила Малайзию и Украину.

"Я знаю, что это болезненный процесс для членов семей, но мы рады тому, что суд в Гааге наконец начался. Есть четверо обвиняемых. Хотя судебный процесс происходит заочно, то есть обвиняемые отсутствуют, мы надеемся, что по его результатам семьи и родственники 298 пассажиров и членов экипажа смогут сказать: "Теперь мы знаем, кто ответственен за катастрофу рейса MH17". Для меня очень важно найти правду, но мы должны идти правильным, прозрачным судебным путем", - подытожил Раджа Реза Раджа Заиб Ша.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.



19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.



9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.



Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.