Малайзия заявила, что не будет становиться на чью-либо сторону в деле MH17

Новое руководство Малайзии, в лице премьер-министра Мухиддина Яссина, остается как и прежде приверженным к справедливости в расследовании катастрофы MH17, а не влиянии политических мотивов некоторых стран.
Об этом посол Малайзии в Украине Раджа Реза Раджа Заиб Ша рассказал в интервью "Укринформу", отвечая на вопрос, изменилось ли отношение малазийской власти к делу MH17 с февраля прошлого года, после отставки премьер-министра Махатхира Мохамада, который не видел убедительных доказательств того, что Россия должна нести ответственность за катастрофу MH17.
Посол добавил, что Малайзия всегда "повторяет, что катастрофу самолета рейса MH17 не следует приписывать одной стране, пока Окружной суд Гааги в Нидерландах не изучит все доказательства и не вынесет свое решение".
По его словам, Малайзия не будет становиться на чью-то сторону до завершения уголовного расследования.
Малайзия является одной из пяти стран в составе Совместной следственной группы вместе с Бельгией, Нидерландами, Австралией и Украиной и взяла на себя обязательства внести 5,7 миллиона долларов США на судебное разбирательство. Эти деньги будут выделены в первом квартале 2021 года и пойдут на расходы во время судебного процесса в Гааге, включая безопасность, транспорт, связь, сообщил Раджа Реза Раджа Заиб Ша.
По мнению посла, трагедия MH17 сблизила Малайзию и Украину.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.
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