Максим Степанов: Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня

09:23 09 ноября Киев, Украина

Количество новых случаев заражения коронавирусной болезнью продолжает увеличиваться как в Украине, так и во всем мире. На сегодняшний день наиболее щадящим для экономики страны выходом из ситуации является введение по всей территории Украины карантина выходного дня.

Сегодня Максим Степанов в процессе пресс-брифинга заявил об особенностях введении в стране карантина выходного дня.



"Мы будим предлагать жесткий карантин выходного дня – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия", - сказал он.